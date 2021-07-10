Закон и Порядок

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Успехи «зелёной» энергетики. Диктатура Газпрома. Рекорды Украины в цене на газ

Успехи «зелёной» энергетики. Диктатура Газпрома. Рекорды Украины в цене на газ

Пора Нафтогазу Украины повысить цену на газ для населения с 15000 гривен за 1000 кубов, еще на 30%.

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Алексей Сафронов
Эстонская "БИОМАССА"? Думаю, что это название больше соответствует нынешней Руине 🤔
карюкалов вячеслав
Априори.
Василий
Цены на нефть-газ-уголь растут, а рубль как лег возле плинтуса пару лет назад - так и лежит, негодник.
Александр Воронцов
это не он ...негодник...

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