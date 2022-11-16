Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Текст: Игорь Галабурда Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе.
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