Позитив для оптимистов

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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Текст: Игорь Галабурда Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе.

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