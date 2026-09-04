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Китай покупает российскую нефть марки ESPO по цене выше стоимости ICE Brent

Китай покупает российскую нефть марки ESPO по цене выше стоимости ICE Brent Китайские нефтеперерабатывающие компании активно покупают российскую .

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