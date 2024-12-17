В проезде Серебрякова желающие передадут фрукты в рамках акции «Подвешенный мандарин»

Благотворительная акция «Подвешенный мандарин» продлится на ярмарке в Свиблове до 31 декабря. Собранные фрукты передадут тем, кто в них нуждается: подопечным благотворительных фондов и жителям приграничных регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии