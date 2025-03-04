Русская весна
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Русская весна

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Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону

Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону

Европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, которые должны составлять 3-3,5% от бюджета, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio.

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Комментарии
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Eduard
Нисколько! Всем ясно,что эти деньги не на оборону,а для нападений!
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17 час.
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