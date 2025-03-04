Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону

Европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, которые должны составлять 3-3,5% от бюджета, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio.
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