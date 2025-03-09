БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Глава Следкома — за крайнюю меру для террористов киевского режима на территориях КТО Ирина Мишина Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press Материал комментируют: Мансур Юсупов Сергей Марков Сергей Савостьянов Корреспондент ТАСС задала Александру Бастрыкину вопрос: «Не настало ли время подумать о возращении смертной казни хотя бы на территориях, где проводится СВО или контртеррористические операции? — Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами.

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Комментарии
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Eduard
Судя пр всему ничего! Как нас уюивали так убивать и будут!
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5 час.
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