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Мода и Шоу-бизнес

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В столице впервые вручили премию «Благотворитель Москвы»

В столице впервые вручили премию «Благотворитель Москвы»

В столице впервые прошла церемония вручения премии «Благотворитель Москвы». Ее учредили, чтобы отметить вклад некоммерческих организаций (НКО), социально ответственного бизнеса и меценатов в развитие культуры добрых дел.

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