Стало известно о работе по FPV-дронам в России до начала СВО

ЦКБР: Шойгу еще до начала СВО поручил осваивать технологии FPV-дронов Министр обороны России Сергей Шойгу еще до начала специальной военной операции (СВО) поручил специальным подразделениям приступить к работам по FPV-дронам.
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