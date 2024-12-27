Названы четыре «новогодние» схемы мошенников

ВТБ назвал ложные уведомления о выплатах одной из новогодних схем мошенников В преддверии Нового года мошенники начали действовать активнее, одной из основных схем в это время является рассылка ложных уведомлений о выплатах, заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
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