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Названы четыре «новогодние» схемы мошенников

Названы четыре «новогодние» схемы мошенников

ВТБ назвал ложные уведомления о выплатах одной из новогодних схем мошенников В преддверии Нового года мошенники начали действовать активнее, одной из основных схем в это время является рассылка ложных уведомлений о выплатах, заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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