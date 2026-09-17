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Царьград

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Житель Лысьвы получил срок за вырубку леса на 2 млн рублей

Житель Лысьвы получил срок за вырубку леса на 2 млн рублей

Лысьвенская городская прокуратура сообщила об обвинительном приговоре, вынесенном местному жителю. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений и последующем сбыте древесины, заготовленной без разрешительных документов.

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