Когда хочется особенно лёгкого супа, я готовлю лапшу «по-свойски» (да, может неправильно, но зато вкусно очень)

Сегодня я поделюсь своими секретами приготовления супа-лапши. «Америку не открою», но идею вкусного обеда подам! Приготовить легкий и вкусный обед, сильно не нагружая ваши желудки, можно просто сварив куриный суп с домашней лапшой(ну или с покупной).