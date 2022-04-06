Россияне жалуются на несоответствие стоимости товара на ценнике и на кассе

Россияне жалуются на несоответствие стоимости товара на ценнике и на кассеЖители России столкнулись с тем, что приходя в магазин, они не могут купить товар по той стоимости, что указана на ценнике, поскольку на кассе оказывается совсем другая сумма.
Россияне жалуются на несоответствие стоимости товара на ценнике и на кассеЖители России столкнулись с тем, что приходя в магазин, они не могут купить товар по той стоимости, что указана на ценнике, поскольку на кассе оказывается совсем другая сумма.
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