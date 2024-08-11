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Таджики, киргизы и узбеки уезжают. Какие зарплаты они получат у себя дома? Проверил минимальные и средние, показываю цифры

Таджики, киргизы и узбеки уезжают. Какие зарплаты они получат у себя дома? Проверил минимальные и средние, показываю цифры

2 дня назад 8,2K прочитали По одним данным — 2,4 млн человек. По другим оценкам — 4,8-5 млн человек.

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