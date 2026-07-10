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Падение со сцены, муж-миллиардер и слухи о четвертом ребенке: как живет 48-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева

Падение со сцены, муж-миллиардер и слухи о четвертом ребенке: как живет 48-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вновь оказалась в центре общественного внимания. Поводом для активных обсуждений стало ее падение со сцены во время московского концерта, после которого певица со сломанным пальцем продолжила выступление, а также распространившиеся в Сети слухи о ее возможной четвертой беременности в 48 лет.

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