Падение со сцены, муж-миллиардер и слухи о четвертом ребенке: как живет 48-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вновь оказалась в центре общественного внимания. Поводом для активных обсуждений стало ее падение со сцены во время московского концерта, после которого певица со сломанным пальцем продолжила выступление, а также распространившиеся в Сети слухи о ее возможной четвертой беременности в 48 лет.