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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский признан 3-й звездой матча с «Колорадо». Вратарь «Флориды» отразил 31 из 33 бросков

«Флорида» уступила «Эвеланш» (1:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков и был признан третьей звездой встречи.

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