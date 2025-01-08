Надувной каяк BestWay Hydro Force Cove Champion

﻿﻿В 2022 году мы решили приобрести надувной каяк в дополнение к нашему SUP. Надувные каяки отлично подходят для сплава по небольшим рекам и прогулок по озерам, что мне нравится тем, что можно взять с собой много вещей, за сиденьем есть небольшой багажный отсек + 2 мешка с водой, которые я беру (20 литров и 60 литров), если это большой сплав, я также беру с собой резиновые сапоги.