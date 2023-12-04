НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

У Феликса 0 голов в 17 матчах против «Барсы» и «Реала». Он забил 1 мяч в единственной игре с «Атлетико»

У Феликса 0 голов в 17 матчах против «Барсы» и «Реала». Он забил 1 мяч в единственной игре с «Атлетико»

Хавбек «Барселоны», права на которого принадлежат «индейцам», отличился в игре 15-го тура Ла Лиги (1:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх