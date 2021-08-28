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Хайп ради кошелька: лидер Animal ДжаZ о парне с обложки группы Nirvana

Хайп ради кошелька: лидер Animal ДжаZ о парне с обложки группы Nirvana

wikipedia.org Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий заявил, что требование "мальчика с обложки" культового альбома группы Nirvana, который решил заявить о нарушении прав в отношении него более 30 лет назад, следует расценивать как хайп.

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