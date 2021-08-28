Хайп ради кошелька: лидер Animal ДжаZ о парне с обложки группы Nirvana

wikipedia.org Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий заявил, что требование "мальчика с обложки" культового альбома группы Nirvana, который решил заявить о нарушении прав в отношении него более 30 лет назад, следует расценивать как хайп.
wikipedia.org Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий заявил, что требование "мальчика с обложки" культового альбома группы Nirvana, который решил заявить о нарушении прав в отношении него более 30 лет назад, следует расценивать как хайп.
Свежие комментарии