Эксперт по Латинской Америке Русакова объяснила суть спора Венесуэлы и Гайаны

Венесуэла резво присоединила к себе спорную территорию в соседней Гайане. Действия лидера Боливарианской Республики удивили и разозлили президента «откусанной» земли, однако решать вопросы он намерен только с третьими лицами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии