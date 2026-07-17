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Новости Липецка

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Цены в Липецкой области в июне выросли на 1,14%

Цены в Липецкой области в июне выросли на 1,14%

Годовая инфляция в Липецкой области составила 5,71%, что ниже общероссийского показателя в 6,02%. Сильнее всего в июне подорожали непродовольственные товары, цены на продовольствие выросли меньше, чем на все товары и услуги.

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