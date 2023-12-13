СК: в Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

В Хабаровском крае грибник застрелил мужчину, потому что перепутал того с медведем. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
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