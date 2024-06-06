Конец эпохи ЕГЭ? Депутаты предлагают заменить его государственными экзаменами

Uri Strukow

А Вы не задумывались об образовании вообще? Советский школьник как раз и мог пойти в ПТУ, техникум, ВУЗ и т.д., а современный? Недавно был в гостях у товарища- директора производственной фирмы. На работу пришел устраиваться молодой парень, недавно окончивший школу. По разговору- полная тупость. Ничего не знает по жизни. Учиться дальше не хочет. Армия для него- отстой. И тут, после ответа на один вопрос- что же ты в жизни сделал, мой товарищ говорит- ладно, беру в цех с испытательным сроком. Парень вышел, а я спросил- да ты что, он же вообще полный ноль. Ответ- в наше время найти молодого, который дома сам, своими руками сделал табуретку- невозможно. Да, в Союзе учителя знали, кого готовили и могли завысить оценку. А могли и занизить, как это было сделано мне на двух предметах. В одном случае училка считала меня хулиганом и двоечником и настояла на тройке, хотя и письменный и устный по лит-ре я сдал комиссии на 4ре, а по истории я ответил на 5ть, и радостная директорша школы в комиссии так и сказала, но сама историчка вдруг произнесла- видите, какой умный, а ведь антисоветчик. Антисоветчик? Ну тогда Четыре! Вот так и получил я аттестат более 4,5 баллов с одной тройкой. Хотел пойти в армию и в военкомате написал заявление, что хочу в Афган. Но друг предложил мне без подготовки пойти в институт, и если завалю, то в армию всегда успею. Я собирался в московский юридический, папа хотел, чтобы шел в МИВО. Но я поехал в Рязань, сдал все четыре экзамена и поступил в Рязанский Радиотехнический. А знаете ли Вы, что в ведущие ВУЗы сегодня все-равно идет отбор по экзаменам, а не по ЕГЭ? Знаете ли, что преподаватели ВУЗов в шоке, какие головы у наших детей, окончивших современные школы? Что, чтобы сдать ЕГЭ необходимы репетиторы, которые не по карману многим. И вся система построена именно на дальнейшее платное обучение. Объясняю, что такое капитализм- это минимум трат государства на образование, здравоохранение, социалку и прочее. Чтобы платить меньше пенсий, создают пенсионный фонд, чтобы ограничивать доступное здравоохранение, вводится страховая медицина, а чтобы давать бесплатно минимальное образование для бедных, вводится ЕГЭ. Не забывайте, как бы не завысили школьные учителя оценки, далее все-равно сдавать вступительные экзамены. Напомню, что все это- пенсионная система, здравоохранение, социалка, образование- не российское, а скопированное на западе и созданное там для обучения своих детей, а не наших. А там всегда уровень образования определялся исключительно статусом и доходами. И еще, после того, как дети в Москве не смогли сдавать ЕГЭ на достаточном уровне, а из наших республик приезжают в московские ВУЗы детишки еле говорящие на русском со 100 балльным ЕГЭ, давно отработана система приема в ведущие ВУЗы, в которой ЕГЭ на втором плане. И отсев потом сильный, с переводом на бюджет нужных платников.