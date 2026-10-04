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Буцаев о Капризове: «Уровень игры не упадет от новой зарплаты. Есть задача – выиграть Кубок Стэнли, Кирилл понимает, как в «Миннесоте» на него рассчитывают»

Бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев высказался о контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой».  В нынешнем сезоне россиянин провел 2 матча за «Уайлд» и отметился тремя голами.

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