ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Удары внутри России наносятся в ответ на удары на поле боя. Теперь Запад хочет разваливать нашу страну, устроив резню уже не в СИЗО, а на улицах городов.
"ТЕРПЕНИЕ УЖЕ НА ПРЕДЕЛЕ": БАТАЛЬОНЫ ЖДУТ ПРИКАЗА НА БАЗАХ, ЧТОБЫ БРАТЬ ЗАЛОЖНИКОВ НА УЛИЦАХ РУССКИХ ГОРОДОВ?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Зато какие бабы!!!! Смотришь и глаз радуется!!! енералмайоры, енераллейтенанты, вот не помню енералполковники были или нет!!
Ответить
3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Автор в целом прав,но последняя фраза о Путине,я с ним не согласен.Все что творится в стране всегда зависит от Государя,посмотрите нашу истории и мировую,при одних Государях страны развивались,при других разваливались.Так и в наше время,все зависит от власти и пока у нас Единороссы ничего хорошего ждать не приходится!В условиях военного времени — по крайней мере, пока идёт противостояние с Западом — надо ужесточить законодательство и не церемониться. Забыть о всяких общественных организациях, диаспорах. Почему в Китае давно нет терактов? Мне видео прислали о том, как работают с радикалами в китайских тюрьмах. Показывать, насколько государство может быть жестоким с теми, кто пытается навредить обществу, — это тоже вариант борьбы.
Ответить
2 час.
Андрей Павлов
"Это должен быть орган власти, контролирующий и приводящий приговор в исполнение. Подконтрольный Президенту." Подконтрольный это хорошо. Осталось выяснить, на чьей стороне Президент. Декларативно он на стороне коренного народа, а по факту делает то, что выгодно космополитичному олигархату. Примеров этому много. Поэтому подконтрольный ему СМЕРШ скорее всего теми, кто против нынешней "колониальной" политики, и займется.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии