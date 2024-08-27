"ТЕРПЕНИЕ УЖЕ НА ПРЕДЕЛЕ": БАТАЛЬОНЫ ЖДУТ ПРИКАЗА НА БАЗАХ, ЧТОБЫ БРАТЬ ЗАЛОЖНИКОВ НА УЛИЦАХ РУССКИХ ГОРОДОВ?

ЕА

Евгений Алексеенко

Автор в целом прав,но последняя фраза о Путине,я с ним не согласен.Все что творится в стране всегда зависит от Государя,посмотрите нашу истории и мировую,при одних Государях страны развивались,при других разваливались.Так и в наше время,все зависит от власти и пока у нас Единороссы ничего хорошего ждать не приходится!В условиях военного времени — по крайней мере, пока идёт противостояние с Западом — надо ужесточить законодательство и не церемониться. Забыть о всяких общественных организациях, диаспорах. Почему в Китае давно нет терактов? Мне видео прислали о том, как работают с радикалами в китайских тюрьмах. Показывать, насколько государство может быть жестоким с теми, кто пытается навредить обществу, — это тоже вариант борьбы.