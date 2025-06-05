Симоньян: занятно наблюдать скандал между Трампом и Маском

Размолвка между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском войдет в историю. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала разразившийся в публичном поле скандал.
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