Трамп: нанесенный танкерам ущерб возместят из замороженных активов Ирана

www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP Президент США Дональд Трамп 24 июля заявил, что отныне любые повреждения судов, танкеров и грузов в результате ударов в районе Персидского залива будут компенсироваться за счет замороженных иранских активов.
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