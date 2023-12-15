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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Общественник о безопасности детей в интернете: «ИТ-гигантам нужны их личные данные»

Общественник о безопасности детей в интернете: «ИТ-гигантам нужны их личные данные»

Дети давно стали любимой аудиторией ИТ-гигантов, считают эксперты. Однако компании часто относятся халатно к юным пользователям, а порой и намеренно преступно к сохранению личной информации несовершеннолетних.

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