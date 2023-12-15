Общественник о безопасности детей в интернете: «ИТ-гигантам нужны их личные данные»

Дети давно стали любимой аудиторией ИТ-гигантов, считают эксперты. Однако компании часто относятся халатно к юным пользователям, а порой и намеренно преступно к сохранению личной информации несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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