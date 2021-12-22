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В США похитили деньги из программ помощи гражданам в пандемию

В США похитили деньги из программ помощи гражданам в пандемию

Секретная служба Соединённых Штатов Америки сообщила, что по меньшей мере порядка 100 миллиардов долларов украли из бюджета программ, разработанных для помощи американцам, потерявшим работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, и предприятиям.

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