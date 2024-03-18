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Итоги выборов президента 2024: Путин переизбран президентом России в пятый раз

Итоги выборов президента 2024: Путин переизбран президентом России в пятый раз

МОСКВА (ИА Реалист). В России завершились президентские выборы. По предварительным данным ЦИК РФ, после обработки 99,67% бюллетеней, действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом более 87,32% голосов.

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