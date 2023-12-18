В Приморье трое подростков украли новогодние игрушки с сельской елки

В приморском селе Хороль трое школьников украли несколько новогодних игрушек с местной елки. Глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин на страницах своего Telegram-канала назвал произошедшее «новогодним вандализмом» и опубликовал кадры с камер наблюдения.