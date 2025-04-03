ASML увеличит количество обслуживающего персонала в Японии в пять раз Новая в...

ASML увеличит количество обслуживающего персонала в Японии в пять разНовая волна развития японской полупроводниковой отрасли, инициированная запуском опытного производства 2-нм чипов компанией Rapidus, в последующие несколько лет потребует от компании ASML увеличения численности обслуживающего оборудование для выпуска чипов персонала в пять раз, как выяснило агентство Nikkei.