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ASML увеличит количество обслуживающего персонала в Японии в пять раз Новая в...

ASML увеличит количество обслуживающего персонала в Японии в пять раз Новая в...

ASML увеличит количество обслуживающего персонала в Японии в пять разНовая волна развития японской полупроводниковой отрасли, инициированная запуском опытного производства 2-нм чипов компанией Rapidus, в последующие несколько лет потребует от компании ASML увеличения численности обслуживающего оборудование для выпуска чипов персонала в пять раз, как выяснило агентство Nikkei.

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