Стоматологи связывают потерю жевательных зубов с риском когнитивных нарушений

В последние годы специалисты всё чаще обсуждают связь между заболеваниями полости рта и повышенной вероятностью когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера.
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