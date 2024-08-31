Стало известно, за какую цену готовы покупать жилье молодые россияне

Семьи до 35 лет в среднем готовы потратить на приобретение нового жилья 3,9 млн рублейю Большинство опрошенных (60%) могут себе позволить вложить от 1 до 3 млн рублей, еще 26% — от 4 до 5 млн рублей, 8% — от 6 до 7 млн рублей и 3% — от 8 до 10 млн рублей, следует из результатов исследования Финансового университета при Правительстве РФ и компании «Ингосстрах» (ознакомилась «Российская газета»).