Владимир Машков поддержал идею ввести уроки театра в школах

Народный артист России Владимир Машков, возглавляющий Театральную школу Олега Табакова, считает, что идея ввести урок театра в российских школах должна быть вынесена на обсуждение профессионального сообщества.
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