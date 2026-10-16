Крупные страховые компании ведут переговоры с Банком России о том, чтобы раздвинуть тарифный коридор по ОСАГО как минимум на 20%.
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