A former Dallas police officer who was convicted of fatally shooting a man in his own home in September 2018 was released on parole Friday.
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