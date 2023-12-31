Для переселения в Россию с 1 января придется доказывать знание языка

Для переселения в Россию с 1 января 2024 года нужно будет подтверждать знание русского языка. Соответствующее постановление правительства России размещено на портале официального опубликования правовых актов.
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