Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Для переселения в Россию с 1 января придется доказывать знание языка

Для переселения в Россию с 1 января придется доказывать знание языка

Для переселения в Россию с 1 января 2024 года нужно будет подтверждать знание русского языка. Соответствующее постановление правительства России размещено на портале официального опубликования правовых актов.

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