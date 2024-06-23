Атомные подлодки России провели маневры у границ США. Недовольство Белого дома прокомментировал политолог Мирзаян

3 дня назад 1,2K прочитали Исходя из сообщения администрации президента США [Белого дома], сразу 6 атомных подлодок ВМФ России провели ракетные маневры у их [американских] берегов непосредственно перед началом проходящих сейчас ракетных маневров ВМФ РФ на Кубе.