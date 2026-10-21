Роберт Бровди © Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Один из сыновей командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди (позывной «Мадьяр») уехал из страны в период действия жесткого запрета на выезд для мужчин от 18 до 60 лет.