Роберт Бровди © Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Один из сыновей командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди (позывной «Мадьяр») уехал из страны в период действия жесткого запрета на выезд для мужчин от 18 до 60 лет.
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