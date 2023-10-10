Мать особенного ребенка Бледанс заявила о мобилизации сына в Израиле: «Я ничего не могу сделать!»

Добросердечная и ответственная мама Эвелина Бледанс, прославившаяся своим вниманием и заботой по отношению к солнечному сынишке Семене, поделилась своей бедой, связанной с судьбой 30-летнего наследника Николая, который работает программистом в Тель-Авиве.
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