Мать особенного ребенка Бледанс заявила о мобилизации сына в Израиле: «Я ничего не могу сделать!»

Добросердечная и ответственная мама Эвелина Бледанс, прославившаяся своим вниманием и заботой по отношению к солнечному сынишке Семене, поделилась своей бедой, связанной с судьбой 30-летнего наследника Николая, который работает программистом в Тель-Авиве.