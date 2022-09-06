Наш потерянный мир

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Единственные выжившие: кадры эвакуации пострадавших на Ключевском вулкане туристов

Единственные выжившие: кадры эвакуации пострадавших на Ключевском вулкане туристов

Появились кадры эвакуации выживших после трагедии на Ключевской сопке туристов. Соответствующее видео было опубликовано Центром обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

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