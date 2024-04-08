На треть метра в землю – новая машина разминирования

На Авдеевском направлении был испытан новый роботизированный комплекс разминирования «Сталкер». Он уничтожает не только противопехотные, но и противотанковые мины, даже если они установлены на глубине до 30 см.
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