За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Точно блядь, утильсбор виноват. Надо сделать его выше стоимости нового авто. Тогда сразу с автоваза машины пойдут на ...В Госдуме обсудил...
  • Сергей Железков
    Аж чуть не прослезился😂 бедный Автоваз, дешевле миллиона никак не получается машину сделать даже без пошлин и утильс...В Госдуме обсудил...
  • А Кудасов
    Ну да. Самое время куда подальше двинуть.Космос еще ближе ...

На треть метра в землю – новая машина разминирования

На треть метра в землю – новая машина разминирования

На Авдеевском направлении был испытан новый роботизированный комплекс разминирования «Сталкер». Он уничтожает не только противопехотные, но и противотанковые мины, даже если они установлены на глубине до 30 см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх