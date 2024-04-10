Испания прекращает программу «золотых виз» для иностранцев

<p>Испанское правительство объявило о своем намерении прекратить программу «золотой визы», которая предоставляет иностранным инвесторам право на получение гражданства в обмен на крупные инвестиции в недвижимость.
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