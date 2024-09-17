Его часто видели в центре Киева Подозреваемый в покушении на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Райан Уэсли Рут во время посещения Киева останавливался в казармах украинских военных частей.
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