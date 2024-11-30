Пропал человек: как найти потерявшегося в городе — и не потерять себя

Почему город может быть опаснее леса, а выгорание — привести к потерям Сегодня Мария расскажет про поиски потерявшейся бабушки в городе и поделится наблюдениями о том, как добровольцу соблюдать баланс между поисковой деятельностью и личной жизнью.