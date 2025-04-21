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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лу Уильямс: «Джейден Макдэниэлс был лучшим игроком этого уикэнда»

Форвард «Миннесоты» набрал 25 очков и 9 подборов в победной игре с «Лейкерс» (117:95). «Должен отметить Джейдена Макдэниэлса.

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