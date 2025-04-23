Нефтяники направили предложения по налоговым льготам для независимых компаний

Global Look Press/Valery Lukyanov/Russian Look Представители ассоциации "АссоНефть" направила свои предложения по мерам поддержки независимых нефтегазовых компаний в рабочую межведомственную группу при Минэнерго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии