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Нефтяники направили предложения по налоговым льготам для независимых компаний

Нефтяники направили предложения по налоговым льготам для независимых компаний

Global Look Press/Valery Lukyanov/Russian Look Представители ассоциации "АссоНефть" направила свои предложения по мерам поддержки независимых нефтегазовых компаний в рабочую межведомственную группу при Минэнерго.

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