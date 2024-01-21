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16-дюймовая рабочая станция массой 1,91 кг с экраном 2,5К 120 Гц, 14-ядерным Intel Core Ultra 5 125H – за 820 долларов. Представлен Lenovo Xiaoxin Pro 16 2024

16-дюймовая рабочая станция массой 1,91 кг с экраном 2,5К 120 Гц, 14-ядерным Intel Core Ultra 5 125H – за 820 долларов. Представлен Lenovo Xiaoxin Pro 16 2024

Lenovo представила 16-дюймовый ноутбук Xiaoxin Pro 16 2024. Устройство представлено пока двумя конфигурациями: в обоих случаях 14-ядерный Intel Core Ultra 5 125H и SSD объемом 1 ТБ, но в версии за 820 долларов 16 ГБ ОЗУ, а в версии за 850 долларов – 32 ГБ ОЗУ.

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