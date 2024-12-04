Мария Захарова рассказала о подробностях интервью Лаврова Такеру Карлсону

Его продолжительность составит около полутора часов, а выйдет оно уже через пару дней Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подробностях интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.
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