«Локомотив» спасается в концовке: Николич снова всех удивил

«Локомотив» в первом матче группового этапа Лиги Европы принимал в Черкизово «Марсель». Железнодорожники, выдержав в первом тайме прессинг провансальцев и оставшись вдесятером во втором, смогли проявить характер и добиться результативной ничьей.