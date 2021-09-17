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«Локомотив» спасается в концовке: Николич снова всех удивил

«Локомотив» спасается в концовке: Николич снова всех удивил

«Локомотив» в первом матче группового этапа Лиги Европы принимал в Черкизово «Марсель». Железнодорожники, выдержав в первом тайме прессинг провансальцев и оставшись вдесятером во втором, смогли проявить характер и добиться результативной ничьей.

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